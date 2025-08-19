Top Cop in pre-elections muster

𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐢𝐟𝐭𝐨𝐧 𝐇𝐢𝐜𝐤𝐞𝐧 𝐡eld 𝐚 𝐏𝐫𝐞-𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐌𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐑𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐇𝐞𝐚𝐝𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐞𝐚𝐫𝐥𝐢𝐞𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲 𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐭 (𝐓𝐒𝐔) 𝐃𝐫𝐢𝐥𝐥 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐫𝐞, 𝐄𝐯𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐲.
𝐃𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫, a release from the police said that 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐇𝐢𝐜𝐤𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐚 𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧 𝐰𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐜𝐚𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫𝐬 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐲 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐭𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐨𝐮𝐭𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐝𝐮𝐫𝐞𝐬 (𝐒𝐎𝐏𝐬) 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐞𝐬. 𝐀𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬, 𝐡𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐡𝐚𝐬𝐢𝐬𝐞𝐝 𝐭𝐡𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦, 𝐧𝐞𝐮𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲, 𝐚𝐧𝐝 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐞𝐝𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐮𝐩𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬.