Guyana Elections Results 2025 – Statements Of Poll

Stabroek News will be publishing results from the 2025 General and Regional Elections as they become available, based on the official Statements of Poll (SoPs) publicly posted outside polling stations across Guyana.  These results will be presented as they are received, and will reflect only the counts from individual polling stations. Members of the public are reminded that the figures provided at this stage should not be interpreted as an overall trend, projection, or final outcome of the elections. They simply represent the official results from specific locations as released at the close of voting.

Stabroek News remains committed to providing timely and transparent updates to the public as part of our election coverage. Official and preliminary tabulations and certified results will ultimately be provided by the Guyana Elections Commission (GECOM).

Region 3 – Essequibo Islands/West Demerara

Division #Polling Station NameAPNUAFCALPFGMPPP/CWIN
332233AWest Dem. Secondary310120511
322122A (ii)Parika Health Centre142219725
322131B(i) A-MFuture Minds Nursery50019427
322131AFuture Minds Nursery1701410740
322131B[N-Z]Future Minds Nursery410011732
322141BGreenwich Park Primary500017126
322225D[A-J]Uitvlugt Secondary532005835
322225D[K-Z]Uitvlugt Secondary461316129
322225E[A-H]Uitvlugt Secondary1111053184
322225E[I-Y]Uitvlugt Secondary883123555
322225F[A-K]Uitvlugt Primary1800018635
322225F[L-Z]Uitvlugt Primary1410118641
322225G[A-Y]Uitvlugt Primary1250214548
322225A[A-M]Uitvlugt Comm. Centre310119220
322225A[N-Z]Uitvlugt Comm. Centre20101689
322225A[N-Z]Uitvlugt Comm. Centre60001535
322225C[A-Z]Uitvlugt Comm. Centre100118316
322233BLeonora Tech500010110
322232A[A-Y]Leonora Tech1200011418
322233A[A-M]Leonora Tech300120311
322233A[N-Z]Leonora Tech200121913
322233D (ii)Leonora Secondary2600017919
 Leonora Secondary700222738
 Leonora Secondary720113928
 Leonora Secondary1100014419
322233C[A-K]Leonora Secondary      
322233C[L-Y]Leonora Secondary300219219
322233D[A-H]Leonora Secondary2911117928
322232B(I)Leonora Primary1110113613
322232CLeonora Primary40019124
322232D(i)Leonora Primary1110213514
322224BZeeburg Secondary000018322
322224A (N-Z)Zeeburg Secondary500018113
322224A[A-M]Zeeburg Secondary00011769
322142E (i)Philadelphia Nursery210013611
322142E (ii) Philadelphia Nursery500013721
322141A (i)Vergendegen Secondary2501010950
322142A[M-Y]Vergendegen Secondary2911012326
322141C (i)Vergendegen Secondary332023863
322141DVergendegen Secondary3710111468
322142C (l-z)Vergendegen Secondary361112446
322221G[A-B]Tuschen Primary1400118145
322221G[B-F]Tuschen Primary2400114969
322221G[F-J]Tuschen Primary3601113748
322221G[J-M]Tuschen Primary1411118540
322221G[M-P]Tuschen Primary1720017254
322221G[P-R]Tuschen Primary1410022527
322221G[R-S]Tuschen Primary600219832
322221G[S-Y]Tuschen Primary2420315547
322122E[A-L]Parika Nursery1101115552
322122E[M-Z]Parika Nursery400114249
322122F[A-H]Parika Salem Primary251036181
322122F[I-Z]Parika Salem Primary152017575
322122D[A-H]Parika Salem Primary1500116753
322122D[H-P]Parika Salem Primary800019645
322122D[P-Z]Parika Salem Primary1010017847
322122B[A-MC]Parika Secondary700015281
322122B[MD-Z]Parika Secondary400118253
322122C[A-L]Parika Secondary      
322122C[M-Z]Parika Secondary2000011456
322122A[A-L]Parika Health Centre202168742
322122A[M-Z]Parika Health Centre142219725
322122G[A-M]Parika Backdam Primary300021025
322122G[N-Z]Parika Backdam Primary000018825
 Totals101043186188752192
        

 

Region 4 – Demerara-Mahaica

Division #Polling Station Name                       APNUAFCALPFGMPPP/CWIN
413612DLodge Nursery662022048
412232A Providence Stadium2600114531
412232A (ii)Providence Stadium1300013546
412232BProvidence Stadium1201135
413411C (i)Tucville Primary81204742
413212F (M-z)FE Pollard Primary240039021
413212BFE Pollard Primary660044634
421122BStrathspey Primary2210017135
421122BStrathspey Primary1200013525
421122B (ii)Strathspey Primary1800115629
413432A(i)South Ruimveldt Secondary744131553
413432A(ii)South Ruimveldt Secondary843173540
413432A(iii)South Ruimveldt Secondary634062825
413432B(i)South Ruimveldt Secondary702161853
413432B(ii)South Ruimveldt Secondary7410101644
413432CSouth Ruimveldt Secondary657022256
421129I(a-w)Bladen Hall Multi630056
421122A(i)Bladen Hall Multi833021351
421122C(ii)Bladen Hall Multi711008749
421122D(ii)Bladen Hall Mutli551034042
413441BSir Leons Lessons672312645
413441DSir Leons Lessons735233241
413482DEast Ruimveldt Secondary1004002059
413482E (i)East Ruimveldt Secondary622031450
413482E (iii)East Ruimveldt Secondary742011351
414224B (i)Annandale Secondary20001547
414224B (iI)Annandale Secondary1200111719
414224C (Ii)Annandale Secondary00001052
414224FAnnandale Secondary501016023
413641fBrickdam Secondary833452851
413642D (ii) St Pius Primary652224847
413641D (i)Liana Nursery872142035
413641D (ii)Liana Nursery652032041
414222A (a-h)Good Hope Secondary1602314821
414222A (i-p)Good Hope Secondary500218317
414222AGood Hope Secondary30041169
414222B (iii)Good Hope Secondary300121018
 Good Hope Secondary310022516
414222B (a-j)Good Hope Secondary901021415
414222C (a-j)Good Hope Secondary301018215
414222C (k-p)Good Hope Secondary300114718
414222C (r-z)Good Hope Secondary410120113
413481DAlexander Village Nursery830221442
413481Alexander Village Nursery811033146
413481C(ii)Alexander Village Nursery971024067
413513C (ii)Houston Playfield2700310114
413513C (i)Houston Playfield391256231
413513b (ii)Houston Playfield60019814
 West Ruimveldt Primary460139936
413481A(a-l)West Ruimveldt Primary471215656
413513A (ii)Houston Nursery150045232
413513A (i)Houston Nursery351015251
413512A Houston Nursery373034237
414211E (i)BV Secondary903012049
414211E (ii) J-zBV Secondary910112152
414211F (ii)BV Secondary1250001260
414211F (i)BV Secondary1184041172
413472A (ii)Alexander Village Old Mosque1501012121
413472e (i)Alexander Village Old Mosque130028418
413472e (ii)Alexander Village Old Mosque91009414
413472DAlexander Village Old Mosque3210311651
413472DAlexander Village Old Mosque3460211650
413511BSt Ann Primary681002951
413511CSt Ann Primary604112849
413511d (A-Y) St Ann Primary872164066
413511EAgricola Nursery642083282
413651HSelman Nursery531013556
413651ISelman Nursery411142346
412233E (i)Eccles Nursery414097137
412233E (ii)Eccles Nursery439039039
412233F Eccles Nursery3322212930
413651E (ii)Albouystown Nursery241202834
413651D (i)Albouystown Nursery262016233
413651F Albouystown Nursery391313540
414125C(i)Chateau Margot Primary210018712
414125C(ii)Chateau Margot Primary300019015
 Chateau Margot Primary60001169
414125F(i)Chateau Margot Primary10001313
414125D (ii)Chateau Margot Primary510013825
413651CCarmel Secondary301006428
413651C (i)Carmel Secondary350006034
413651B (ii)Carmel Secondary4842211856
411111 [A-Y]Silver Hill Primary20004330
411114 [A-W]Silver Hill Primary9103118102
411112 [B-S]Dora Primary000092
411121 [C-W]Dora Primary10003113
414221A[(A-N)]Mon Repos Primary10111768
414221A[(O-Z)]Mon Repos Primary210017010
414221B[(A-L)]Mon Repos Primary000011915
414221B[(M-Z)]Mon Repos Primary00001148
414221C[(A-M)]Mon Repos Primary100117119
414221C[(N-Y)]Mon Repos Primary00001564
414221D[(A-K)]Old Mon Repos Centre00001269
414221D[(L-Y)]Old Mon Repos Centre00001267
414221E[(A-M)]Mon Repos Nursery202015210
414221E[(N-Z)]Mon Repos Nursery40021577
414221F[(A-Y)]Mon Repos Nursery210024526
414221G[(A-M)]Mon Repos Nursery210013813
414221G[(N-Y)]Mon Repos Nursery10001637
414121G[(A-Y)]Vryheid’s Lust Primary610110029
414121H[(A-M)]Vryheid’s Lust Primary40009621
414121H[(N-Y)]Vryheid’s Lust Primary1000010122
414121I[(A-L)]Vryheid’s Lust Primary4430210064
414121I[(M-Y)]Vryheid’s Lust Primary5710210078
414121J[(A-J)]Vryheid’s Lust Primary503017655
414121J[(K-W)]Vryheid’s Lust Primary441009232
414122D[(A-L)]Vryheid’s Lust Primary1041036163
414122D[(L-Z)]Vryheid’s Lust Primary922035780
414122E[(A-E)]Vryheid’s Lust Primary716191250
414122E[(F-M)]Vryheid’s Lust Primary711031644
414122E[(N-Z)]Vryheid’s Lust Primary840031244
 Totals41311454520394653778

 

Region 6 – East Berbice/Corentyne

Division #Polling Station NameAPNUAFCALPFGMPPP/CWIN
611486bMotilall’s Residence111004210
611121 (a-v)SCHEPMOED PRIMARY SCHOOL0010240
611122 (a-w)YOUTH CHOICE BUILDING10113310
611122 (g-t)YOUTH CHOICE BUILDING110082
611212 (c-w)PLEGT ANKER PRIMARY SCHOOL1000105
611221A[B-Y]Lighttown Primary100103436
611221B[A-W]Plegt Anker Primary20007914
611222A[A-T]Natasha Sukram-Fraser Res.102104022
611222B[A-W]Royvan David Res.271014827
611231A[A-K]Friends Primary191307730
611231A[L-W]Friends Primary210009541
611231B[A-T]Brothers Health Centre41008517
611231C[A-Z]Nazim Gafur’s Res.11001066
611231D[A-Y]Rawle Gasey Res.50024212
611232B[A-W]Edinburgh Comm. Centre1820012231
611232C[A-Y]Edinburgh Primary2100012231
611232D[A-W]Edinburgh Primary482216123
611422A[A-J]Smythfield Health Centre404253965
611471B[A-Y]Tutorial Academy 621137952
611473C[A-W]New Amsterdam Multi661013244
611481A[A-Y]NA Home Dept502062950
611481B[A-Y]NA IA Dept283115625
611483 [A-Z]Trinity St Primary170007017
611486A[A-Y]Viola Nursery260013828
611242B[A-K]Lochaber Primary2600210921
611423B[P-Y]Berbice Educational3570212564
611432 [A-Y]Berbice Educational141025636
 Total5643113281661719
        
        

 

Region 7 – Cuyuni/Mazaruni

Division #Polling Station NameAPNUAFCALPFGMPPP/CWIN
722231River Front (Tent)000072
722243B (A-I)Future Builders Nursery270104388
722243C(A-Y)Future Builders Nursery281005668
722243B[J-Y]Future Builders Nursery260205255
722232A(W)Subrattie Shop10001819
722241B(L-Z)St John Primary170005440
722241B[A-K]St John Primary161305352
722241A[A-Y]St John Primary3902010368
722242B (A-F)Hill View Nursery350007072
712224 (R-s)Skull Point Landing (Tent)100001
722233 (A-W)St Mary Primary10001717
722244A(A-J)Bartica Diverse Learning301002973
722244A(J-W)Bartica Diverse Learning320002757
712224 (A-V)Mazaruni Prison Sports Club000016
722232B(A-K)2 Miles Primary4200032106
722232B(KJ-Z)2 Miles Primary3001039107
722244B(A-K)Bartica Secondary350404762
722244B(K-Y)Bartica Secondary201107883
712114 [B-W]GGMC Building000003
712114 [A-W]GGMC Building300004
712211 [B-W]Kelly Shop200014
712211 [A-W]Mary Shop000003
712212 [B-W]Rondel shop100013
712221 [A-M]Iteballi Primary22005355
712221 [N-Y]Iteballi Primary50004741
722232A[A-DE]4 Miles Nursery3712096110
722232A[DF-J]4 Miles Nursery2641062113
722232A[K-P]4 Miles Nursery221008587
722232A[R-Z]4 Miles Nursery2411069126
722232D[A-K]Agatash Primary41005370
722232D[L-Y]Agatash Primary21106960
722241C[A-Y]St Anthony Primary3303010574
722241D[A-J]St Anthony Primary      
722241D[K-W]St Anthony Primary60008429
 Totals5471522014511758
        

 

Region 9 – Upper Takatu / Upper Essequibo

Division #Polling Station NameAPNUAFCALPFGMPPP/CWIN
911172B (e-J)Tabatinga Nursery400015394
911172B (K-P)Tabatinga Nursery1420012776
911172c(N-Z)Tabatinga sports complex1820010577
911172D (A-I)Arapaima Primary272009067
911172E[A-Z]Indigenous Conference Hall2120010761
911211 [A-M]Marakanata Multi0000173
911212 [B-J] Santa Fe Farm Mess Hall010010
91122 [A-F]Karasabai Primary1120016373
91122 [G-MA]Karasabai Primary420017465
91122 [MB-X]Karasabai Primary300013650
912113 [A-W]Surama Primary050034128
91213 [A-L]Annai Primary161009355
91213 [M-X]Annai Primary160008564
922123 [A-X]Rewa Primary30008362
91116 [A-G]Nappi Primary52009180
91116 [H-X]Nappi Primary1000015269
911172B[A-D]Tabatinga Nursery8400108109
911172B[E-J]Tabatinga Nursery400015394
911172B[K-P]Tabatinga Nursery1420012776
911172B[Q-Z]Tabatinga Nursery1210013073
911172C[A-F]Tabatinga Sports Comp.600010955
911172C[G-M]Tabatinga Sports Comp.92009776
911172C[N-Z]Tabatinga Sports Comp.1820010577
91215 [A-X]Yupukari Primary4000131116
91241 [A-F]Aishalton Primary700012179
91241 [G-O]Aishalton Primary33008974
91241 [P-X]Aishalton Primary220012285
91118 [A-E]St. Ignatius Secondary9900129112
91118 [F-J]St. Ignatius Secondary4800124104
91118 [K-P]St. Ignatius Secondary450017271
91118 [K-P]St. Ignatius Secondary4120014599
 Totals260710034732324

 

 

Region 10 – Upper Demerara / Berbice

Division #Polling Station NameAPNUAFCALPFGMPPP/CWIN
012218 (C-W)Gold Hill church100041
012125 (A-Y)Watooka Day Primary2841133041
012122B (A-Y)Watooka Day Primary430192566
012126 [A-W]Watooka Day Primary393023447
012121B (K-Z)Mackenzie Primary1820123530
        
012121E (i-z)Mackenzie High4332113151
012121F (a-z)Supervisors Club665143159
012121G (A-y)Supervisors Club431593062
012224 (A-W)Malali Primary 00004142
012122A[A-I]Linden Tech360042370
012122A[J-Z]Linden Tech450072656
012214 [B-W]Muritaro Primary10107861
011211 [A-W]58 Miles Primary30103935
011222 [A-W]Anarika Primary30002711
012132H[A-J]New Silver City Secondary411201165
012132H[K-Z]New Silver City Secondary362021646
012132I[A-H]New Silver City Secondary370051478
012133I[A-H]Wismar Hill Primary7431102187
012133I[I-Y]Wismar Hill Primary80211420105
012133K[A-W]New Silver City Secondary17112950
012134A[I-W]Canvas City Nursery5211231133
012134C[A-Y]New Silver City Secondary72014486
012216 [S-S]New Silver City Secondary000001
012136B[A-D]Wisburg Secondary763282586
012136B[E-I]Wisburg Secondary6520731101
012136B[J-O]Wisburg Secondary711071795
012136B[P-Y]Wisburg Secondary623162185
012311 [A-W]Mabura Primary20111920
012111F[A-E ]Linden Foundation782092586
012111F[F-MD]Linden Foundation78101136100
012111F[ME-Y]Linden Foundation634273379
012111G[A-CO ]Linden Foundation76411332100
012111G[CP-I]Linden Foundation64011334104
012111G[J-P]Linden Foundation6880142984
012111G[Q-Y]Linden Foundation5461183696
012111A[A-D]Linden Foundation522042475
012111A[E-M]Linden Foundation6310122274
012111A[N-Y]Linden Foundation5220626101
 Totals170267282469902569
        
        
        
        
