Guyana Elections Results 2025 – Statements Of Poll

Stabroek News will be publishing results from the 2025 General and Regional Elections as they become available, based on the official Statements of Poll (SoPs) publicly posted outside polling stations across Guyana. These results will be presented as they are received, and will reflect only the counts from individual polling stations. Members of the public are reminded that the figures provided at this stage should not be interpreted as an overall trend, projection, or final outcome of the elections. They simply represent the official results from specific locations as released at the close of voting.
Stabroek News remains committed to providing timely and transparent updates to the public as part of our election coverage. Official and preliminary tabulations and certified results will ultimately be provided by the Guyana Elections Commission (GECOM).
Region 3 – Essequibo Islands/West Demerara
|Division #
|Polling Station Name
|APNU
|AFC
|ALP
|FGM
|PPP/C
|WIN
|332233A
|West Dem. Secondary
|3
|1
|0
|1
|205
|11
|322122A (ii)
|Parika Health Centre
|14
|2
|2
|1
|97
|25
|322131B(i) A-M
|Future Minds Nursery
|5
|0
|0
|1
|94
|27
|322131A
|Future Minds Nursery
|17
|0
|1
|4
|107
|40
|322131B[N-Z]
|Future Minds Nursery
|4
|1
|0
|0
|117
|32
|322141B
|Greenwich Park Primary
|5
|0
|0
|0
|171
|26
|322225D[A-J]
|Uitvlugt Secondary
|53
|2
|0
|0
|58
|35
|322225D[K-Z]
|Uitvlugt Secondary
|46
|1
|3
|1
|61
|29
|322225E[A-H]
|Uitvlugt Secondary
|111
|1
|0
|5
|31
|84
|322225E[I-Y]
|Uitvlugt Secondary
|88
|3
|1
|2
|35
|55
|322225F[A-K]
|Uitvlugt Primary
|18
|0
|0
|0
|186
|35
|322225F[L-Z]
|Uitvlugt Primary
|14
|1
|0
|1
|186
|41
|322225G[A-Y]
|Uitvlugt Primary
|12
|5
|0
|2
|145
|48
|322225A[A-M]
|Uitvlugt Comm. Centre
|3
|1
|0
|1
|192
|20
|322225A[N-Z]
|Uitvlugt Comm. Centre
|2
|0
|1
|0
|168
|9
|322225A[N-Z]
|Uitvlugt Comm. Centre
|6
|0
|0
|0
|153
|5
|322225C[A-Z]
|Uitvlugt Comm. Centre
|1
|0
|0
|1
|183
|16
|322233B
|Leonora Tech
|5
|0
|0
|0
|101
|10
|322232A[A-Y]
|Leonora Tech
|12
|0
|0
|0
|114
|18
|322233A[A-M]
|Leonora Tech
|3
|0
|0
|1
|203
|11
|322233A[N-Z]
|Leonora Tech
|2
|0
|0
|1
|219
|13
|322233D (ii)
|Leonora Secondary
|26
|0
|0
|0
|179
|19
|Leonora Secondary
|7
|0
|0
|2
|227
|38
|Leonora Secondary
|7
|2
|0
|1
|139
|28
|Leonora Secondary
|11
|0
|0
|0
|144
|19
|322233C[A-K]
|Leonora Secondary
|322233C[L-Y]
|Leonora Secondary
|3
|0
|0
|2
|192
|19
|322233D[A-H]
|Leonora Secondary
|29
|1
|1
|1
|179
|28
|322232B(I)
|Leonora Primary
|11
|1
|0
|1
|136
|13
|322232C
|Leonora Primary
|4
|0
|0
|1
|91
|24
|322232D(i)
|Leonora Primary
|11
|1
|0
|2
|135
|14
|322224B
|Zeeburg Secondary
|0
|0
|0
|0
|183
|22
|322224A (N-Z)
|Zeeburg Secondary
|5
|0
|0
|0
|181
|13
|322224A[A-M]
|Zeeburg Secondary
|0
|0
|0
|1
|176
|9
|322142E (i)
|Philadelphia Nursery
|2
|1
|0
|0
|136
|11
|322142E (ii)
|Philadelphia Nursery
|5
|0
|0
|0
|137
|21
|322141A (i)
|Vergendegen Secondary
|25
|0
|1
|0
|109
|50
|322142A[M-Y]
|Vergendegen Secondary
|29
|1
|1
|0
|123
|26
|322141C (i)
|Vergendegen Secondary
|33
|2
|0
|2
|38
|63
|322141D
|Vergendegen Secondary
|37
|1
|0
|1
|114
|68
|322142C (l-z)
|Vergendegen Secondary
|36
|1
|1
|1
|24
|46
|322221G[A-B]
|Tuschen Primary
|14
|0
|0
|1
|181
|45
|322221G[B-F]
|Tuschen Primary
|24
|0
|0
|1
|149
|69
|322221G[F-J]
|Tuschen Primary
|36
|0
|1
|1
|137
|48
|322221G[J-M]
|Tuschen Primary
|14
|1
|1
|1
|185
|40
|322221G[M-P]
|Tuschen Primary
|17
|2
|0
|0
|172
|54
|322221G[P-R]
|Tuschen Primary
|14
|1
|0
|0
|225
|27
|322221G[R-S]
|Tuschen Primary
|6
|0
|0
|2
|198
|32
|322221G[S-Y]
|Tuschen Primary
|24
|2
|0
|3
|155
|47
|322122E[A-L]
|Parika Nursery
|11
|0
|1
|1
|155
|52
|322122E[M-Z]
|Parika Nursery
|4
|0
|0
|1
|142
|49
|322122F[A-H]
|Parika Salem Primary
|25
|1
|0
|3
|61
|81
|322122F[I-Z]
|Parika Salem Primary
|15
|2
|0
|1
|75
|75
|322122D[A-H]
|Parika Salem Primary
|15
|0
|0
|1
|167
|53
|322122D[H-P]
|Parika Salem Primary
|8
|0
|0
|0
|196
|45
|322122D[P-Z]
|Parika Salem Primary
|10
|1
|0
|0
|178
|47
|322122B[A-MC]
|Parika Secondary
|7
|0
|0
|0
|152
|81
|322122B[MD-Z]
|Parika Secondary
|4
|0
|0
|1
|182
|53
|322122C[A-L]
|Parika Secondary
|322122C[M-Z]
|Parika Secondary
|20
|0
|0
|0
|114
|56
|322122A[A-L]
|Parika Health Centre
|20
|2
|1
|6
|87
|42
|322122A[M-Z]
|Parika Health Centre
|14
|2
|2
|1
|97
|25
|322122G[A-M]
|Parika Backdam Primary
|3
|0
|0
|0
|210
|25
|322122G[N-Z]
|Parika Backdam Primary
|0
|0
|0
|0
|188
|25
|Totals
|1010
|43
|18
|61
|8875
|2192
Region 4 – Demerara-Mahaica
|Division #
|Polling Station Name
|APNU
|AFC
|ALP
|FGM
|PPP/C
|WIN
|413612D
|Lodge Nursery
|66
|2
|0
|2
|20
|48
|412232A
|Providence Stadium
|26
|0
|0
|1
|145
|31
|412232A (ii)
|Providence Stadium
|13
|0
|0
|0
|135
|46
|412232B
|Providence Stadium
|1
|2
|0
|1
|13
|5
|413411C (i)
|Tucville Primary
|81
|2
|0
|4
|7
|42
|413212F (M-z)
|FE Pollard Primary
|24
|0
|0
|3
|90
|21
|413212B
|FE Pollard Primary
|66
|0
|0
|4
|46
|34
|421122B
|Strathspey Primary
|22
|1
|0
|0
|171
|35
|421122B
|Strathspey Primary
|12
|0
|0
|0
|135
|25
|421122B (ii)
|Strathspey Primary
|18
|0
|0
|1
|156
|29
|413432A(i)
|South Ruimveldt Secondary
|74
|4
|1
|3
|15
|53
|413432A(ii)
|South Ruimveldt Secondary
|84
|3
|1
|7
|35
|40
|413432A(iii)
|South Ruimveldt Secondary
|63
|4
|0
|6
|28
|25
|413432B(i)
|South Ruimveldt Secondary
|70
|2
|1
|6
|18
|53
|413432B(ii)
|South Ruimveldt Secondary
|74
|1
|0
|10
|16
|44
|413432C
|South Ruimveldt Secondary
|65
|7
|0
|2
|22
|56
|421129I(a-w)
|Bladen Hall Multi
|6
|3
|0
|0
|5
|6
|421122A(i)
|Bladen Hall Multi
|83
|3
|0
|2
|13
|51
|421122C(ii)
|Bladen Hall Multi
|71
|1
|0
|0
|87
|49
|421122D(ii)
|Bladen Hall Mutli
|55
|1
|0
|3
|40
|42
|413441B
|Sir Leons Lessons
|67
|2
|3
|1
|26
|45
|413441D
|Sir Leons Lessons
|73
|5
|2
|3
|32
|41
|413482D
|East Ruimveldt Secondary
|100
|4
|0
|0
|20
|59
|413482E (i)
|East Ruimveldt Secondary
|62
|2
|0
|3
|14
|50
|413482E (iii)
|East Ruimveldt Secondary
|74
|2
|0
|1
|13
|51
|414224B (i)
|Annandale Secondary
|2
|0
|0
|0
|154
|7
|414224B (iI)
|Annandale Secondary
|12
|0
|0
|1
|117
|19
|414224C (Ii)
|Annandale Secondary
|0
|0
|0
|0
|105
|2
|414224F
|Annandale Secondary
|5
|0
|1
|0
|160
|23
|413641f
|Brickdam Secondary
|83
|3
|4
|5
|28
|51
|413642D (ii)
|St Pius Primary
|65
|2
|2
|2
|48
|47
|413641D (i)
|Liana Nursery
|87
|2
|1
|4
|20
|35
|413641D (ii)
|Liana Nursery
|65
|2
|0
|3
|20
|41
|414222A (a-h)
|Good Hope Secondary
|16
|0
|2
|3
|148
|21
|414222A (i-p)
|Good Hope Secondary
|5
|0
|0
|2
|183
|17
|414222A
|Good Hope Secondary
|3
|0
|0
|4
|116
|9
|414222B (iii)
|Good Hope Secondary
|3
|0
|0
|1
|210
|18
|Good Hope Secondary
|3
|1
|0
|0
|225
|16
|414222B (a-j)
|Good Hope Secondary
|9
|0
|1
|0
|214
|15
|414222C (a-j)
|Good Hope Secondary
|3
|0
|1
|0
|182
|15
|414222C (k-p)
|Good Hope Secondary
|3
|0
|0
|1
|147
|18
|414222C (r-z)
|Good Hope Secondary
|4
|1
|0
|1
|201
|13
|413481D
|Alexander Village Nursery
|83
|0
|2
|2
|14
|42
|413481
|Alexander Village Nursery
|81
|1
|0
|3
|31
|46
|413481C(ii)
|Alexander Village Nursery
|97
|1
|0
|2
|40
|67
|413513C (ii)
|Houston Playfield
|27
|0
|0
|3
|101
|14
|413513C (i)
|Houston Playfield
|39
|1
|2
|5
|62
|31
|413513b (ii)
|Houston Playfield
|6
|0
|0
|1
|98
|14
|West Ruimveldt Primary
|46
|0
|1
|3
|99
|36
|413481A(a-l)
|West Ruimveldt Primary
|47
|1
|2
|1
|56
|56
|413513A (ii)
|Houston Nursery
|15
|0
|0
|4
|52
|32
|413513A (i)
|Houston Nursery
|35
|1
|0
|1
|52
|51
|413512A
|Houston Nursery
|37
|3
|0
|3
|42
|37
|414211E (i)
|BV Secondary
|90
|3
|0
|1
|20
|49
|414211E (ii) J-z
|BV Secondary
|91
|0
|1
|1
|21
|52
|414211F (ii)
|BV Secondary
|125
|0
|0
|0
|12
|60
|414211F (i)
|BV Secondary
|118
|4
|0
|4
|11
|72
|413472A (ii)
|Alexander Village Old Mosque
|15
|0
|1
|0
|121
|21
|413472e (i)
|Alexander Village Old Mosque
|13
|0
|0
|2
|84
|18
|413472e (ii)
|Alexander Village Old Mosque
|9
|1
|0
|0
|94
|14
|413472D
|Alexander Village Old Mosque
|32
|1
|0
|3
|116
|51
|413472D
|Alexander Village Old Mosque
|34
|6
|0
|2
|116
|50
|413511B
|St Ann Primary
|68
|1
|0
|0
|29
|51
|413511C
|St Ann Primary
|60
|4
|1
|1
|28
|49
|413511d (A-Y)
|St Ann Primary
|87
|2
|1
|6
|40
|66
|413511E
|Agricola Nursery
|64
|2
|0
|8
|32
|82
|413651H
|Selman Nursery
|53
|1
|0
|1
|35
|56
|413651I
|Selman Nursery
|41
|1
|1
|4
|23
|46
|412233E (i)
|Eccles Nursery
|41
|4
|0
|9
|71
|37
|412233E (ii)
|Eccles Nursery
|43
|9
|0
|3
|90
|39
|412233F
|Eccles Nursery
|33
|2
|2
|2
|129
|30
|413651E (ii)
|Albouystown Nursery
|24
|1
|2
|0
|28
|34
|413651D (i)
|Albouystown Nursery
|26
|2
|0
|1
|62
|33
|413651F
|Albouystown Nursery
|39
|1
|3
|1
|35
|40
|414125C(i)
|Chateau Margot Primary
|2
|1
|0
|0
|187
|12
|414125C(ii)
|Chateau Margot Primary
|3
|0
|0
|0
|190
|15
|Chateau Margot Primary
|6
|0
|0
|0
|116
|9
|414125F(i)
|Chateau Margot Primary
|1
|0
|0
|0
|131
|3
|414125D (ii)
|Chateau Margot Primary
|5
|1
|0
|0
|138
|25
|413651C
|Carmel Secondary
|30
|1
|0
|0
|64
|28
|413651C (i)
|Carmel Secondary
|35
|0
|0
|0
|60
|34
|413651B (ii)
|Carmel Secondary
|48
|4
|2
|2
|118
|56
|411111 [A-Y]
|Silver Hill Primary
|2
|0
|0
|0
|43
|30
|411114 [A-W]
|Silver Hill Primary
|9
|1
|0
|3
|118
|102
|411112 [B-S]
|Dora Primary
|0
|0
|0
|0
|9
|2
|411121 [C-W]
|Dora Primary
|1
|0
|0
|0
|31
|13
|414221A[(A-N)]
|Mon Repos Primary
|1
|0
|1
|1
|176
|8
|414221A[(O-Z)]
|Mon Repos Primary
|2
|1
|0
|0
|170
|10
|414221B[(A-L)]
|Mon Repos Primary
|0
|0
|0
|0
|119
|15
|414221B[(M-Z)]
|Mon Repos Primary
|0
|0
|0
|0
|114
|8
|414221C[(A-M)]
|Mon Repos Primary
|1
|0
|0
|1
|171
|19
|414221C[(N-Y)]
|Mon Repos Primary
|0
|0
|0
|0
|156
|4
|414221D[(A-K)]
|Old Mon Repos Centre
|0
|0
|0
|0
|126
|9
|414221D[(L-Y)]
|Old Mon Repos Centre
|0
|0
|0
|0
|126
|7
|414221E[(A-M)]
|Mon Repos Nursery
|2
|0
|2
|0
|152
|10
|414221E[(N-Z)]
|Mon Repos Nursery
|4
|0
|0
|2
|157
|7
|414221F[(A-Y)]
|Mon Repos Nursery
|2
|1
|0
|0
|245
|26
|414221G[(A-M)]
|Mon Repos Nursery
|2
|1
|0
|0
|138
|13
|414221G[(N-Y)]
|Mon Repos Nursery
|1
|0
|0
|0
|163
|7
|414121G[(A-Y)]
|Vryheid’s Lust Primary
|6
|1
|0
|1
|100
|29
|414121H[(A-M)]
|Vryheid’s Lust Primary
|4
|0
|0
|0
|96
|21
|414121H[(N-Y)]
|Vryheid’s Lust Primary
|10
|0
|0
|0
|101
|22
|414121I[(A-L)]
|Vryheid’s Lust Primary
|44
|3
|0
|2
|100
|64
|414121I[(M-Y)]
|Vryheid’s Lust Primary
|57
|1
|0
|2
|100
|78
|414121J[(A-J)]
|Vryheid’s Lust Primary
|50
|3
|0
|1
|76
|55
|414121J[(K-W)]
|Vryheid’s Lust Primary
|44
|1
|0
|0
|92
|32
|414122D[(A-L)]
|Vryheid’s Lust Primary
|104
|1
|0
|3
|61
|63
|414122D[(L-Z)]
|Vryheid’s Lust Primary
|92
|2
|0
|3
|57
|80
|414122E[(A-E)]
|Vryheid’s Lust Primary
|71
|6
|1
|9
|12
|50
|414122E[(F-M)]
|Vryheid’s Lust Primary
|71
|1
|0
|3
|16
|44
|414122E[(N-Z)]
|Vryheid’s Lust Primary
|84
|0
|0
|3
|12
|44
|Totals
|4131
|145
|45
|203
|9465
|3778
Region 6 – East Berbice/Corentyne
|Division #
|Polling Station Name
|APNU
|AFC
|ALP
|FGM
|PPP/C
|WIN
|611486b
|Motilall’s Residence
|11
|1
|0
|0
|42
|10
|611121 (a-v)
|SCHEPMOED PRIMARY SCHOOL
|0
|0
|1
|0
|24
|0
|611122 (a-w)
|YOUTH CHOICE BUILDING
|1
|0
|1
|1
|33
|10
|611122 (g-t)
|YOUTH CHOICE BUILDING
|1
|1
|0
|0
|8
|2
|611212 (c-w)
|PLEGT ANKER PRIMARY SCHOOL
|1
|0
|0
|0
|10
|5
|611221A[B-Y]
|Lighttown Primary
|10
|0
|1
|0
|34
|36
|611221B[A-W]
|Plegt Anker Primary
|2
|0
|0
|0
|79
|14
|611222A[A-T]
|Natasha Sukram-Fraser Res.
|10
|2
|1
|0
|40
|22
|611222B[A-W]
|Royvan David Res.
|27
|1
|0
|1
|48
|27
|611231A[A-K]
|Friends Primary
|19
|1
|3
|0
|77
|30
|611231A[L-W]
|Friends Primary
|21
|0
|0
|0
|95
|41
|611231B[A-T]
|Brothers Health Centre
|4
|1
|0
|0
|85
|17
|611231C[A-Z]
|Nazim Gafur’s Res.
|1
|1
|0
|0
|106
|6
|611231D[A-Y]
|Rawle Gasey Res.
|5
|0
|0
|2
|42
|12
|611232B[A-W]
|Edinburgh Comm. Centre
|18
|2
|0
|0
|122
|31
|611232C[A-Y]
|Edinburgh Primary
|21
|0
|0
|0
|122
|31
|611232D[A-W]
|Edinburgh Primary
|48
|2
|2
|1
|61
|23
|611422A[A-J]
|Smythfield Health Centre
|40
|4
|2
|5
|39
|65
|611471B[A-Y]
|Tutorial Academy
|62
|1
|1
|3
|79
|52
|611473C[A-W]
|New Amsterdam Multi
|66
|1
|0
|1
|32
|44
|611481A[A-Y]
|NA Home Dept
|50
|2
|0
|6
|29
|50
|611481B[A-Y]
|NA IA Dept
|28
|3
|1
|1
|56
|25
|611483 [A-Z]
|Trinity St Primary
|17
|0
|0
|0
|70
|17
|611486A[A-Y]
|Viola Nursery
|26
|0
|0
|1
|38
|28
|611242B[A-K]
|Lochaber Primary
|26
|0
|0
|2
|109
|21
|611423B[P-Y]
|Berbice Educational
|35
|7
|0
|2
|125
|64
|611432 [A-Y]
|Berbice Educational
|14
|1
|0
|2
|56
|36
|Total
|564
|31
|13
|28
|1661
|719
Region 7 – Cuyuni/Mazaruni
|Division #
|Polling Station Name
|APNU
|AFC
|ALP
|FGM
|PPP/C
|WIN
|722231
|River Front (Tent)
|0
|0
|0
|0
|7
|2
|722243B (A-I)
|Future Builders Nursery
|27
|0
|1
|0
|43
|88
|722243C(A-Y)
|Future Builders Nursery
|28
|1
|0
|0
|56
|68
|722243B[J-Y]
|Future Builders Nursery
|26
|0
|2
|0
|52
|55
|722232A(W)
|Subrattie Shop
|1
|0
|0
|0
|18
|19
|722241B(L-Z)
|St John Primary
|17
|0
|0
|0
|54
|40
|722241B[A-K]
|St John Primary
|16
|1
|3
|0
|53
|52
|722241A[A-Y]
|St John Primary
|39
|0
|2
|0
|103
|68
|722242B (A-F)
|Hill View Nursery
|35
|0
|0
|0
|70
|72
|712224 (R-s)
|Skull Point Landing (Tent)
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|722233 (A-W)
|St Mary Primary
|1
|0
|0
|0
|17
|17
|722244A(A-J)
|Bartica Diverse Learning
|30
|1
|0
|0
|29
|73
|722244A(J-W)
|Bartica Diverse Learning
|32
|0
|0
|0
|27
|57
|712224 (A-V)
|Mazaruni Prison Sports Club
|0
|0
|0
|0
|1
|6
|722232B(A-K)
|2 Miles Primary
|42
|0
|0
|0
|32
|106
|722232B(KJ-Z)
|2 Miles Primary
|30
|0
|1
|0
|39
|107
|722244B(A-K)
|Bartica Secondary
|35
|0
|4
|0
|47
|62
|722244B(K-Y)
|Bartica Secondary
|20
|1
|1
|0
|78
|83
|712114 [B-W]
|GGMC Building
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|712114 [A-W]
|GGMC Building
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|712211 [B-W]
|Kelly Shop
|2
|0
|0
|0
|1
|4
|712211 [A-W]
|Mary Shop
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|712212 [B-W]
|Rondel shop
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|712221 [A-M]
|Iteballi Primary
|2
|2
|0
|0
|53
|55
|712221 [N-Y]
|Iteballi Primary
|5
|0
|0
|0
|47
|41
|722232A[A-DE]
|4 Miles Nursery
|37
|1
|2
|0
|96
|110
|722232A[DF-J]
|4 Miles Nursery
|26
|4
|1
|0
|62
|113
|722232A[K-P]
|4 Miles Nursery
|22
|1
|0
|0
|85
|87
|722232A[R-Z]
|4 Miles Nursery
|24
|1
|1
|0
|69
|126
|722232D[A-K]
|Agatash Primary
|4
|1
|0
|0
|53
|70
|722232D[L-Y]
|Agatash Primary
|2
|1
|1
|0
|69
|60
|722241C[A-Y]
|St Anthony Primary
|33
|0
|3
|0
|105
|74
|722241D[A-J]
|St Anthony Primary
|722241D[K-W]
|St Anthony Primary
|6
|0
|0
|0
|84
|29
|Totals
|547
|15
|22
|0
|1451
|1758
Region 9 – Upper Takatu / Upper Essequibo
|Division #
|Polling Station Name
|APNU
|AFC
|ALP
|FGM
|PPP/C
|WIN
|911172B (e-J)
|Tabatinga Nursery
|4
|0
|0
|0
|153
|94
|911172B (K-P)
|Tabatinga Nursery
|14
|2
|0
|0
|127
|76
|911172c(N-Z)
|Tabatinga sports complex
|18
|2
|0
|0
|105
|77
|911172D (A-I)
|Arapaima Primary
|27
|2
|0
|0
|90
|67
|911172E[A-Z]
|Indigenous Conference Hall
|21
|2
|0
|0
|107
|61
|911211 [A-M]
|Marakanata Multi
|0
|0
|0
|0
|17
|3
|911212 [B-J]
|Santa Fe Farm Mess Hall
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|91122 [A-F]
|Karasabai Primary
|11
|2
|0
|0
|163
|73
|91122 [G-MA]
|Karasabai Primary
|4
|2
|0
|0
|174
|65
|91122 [MB-X]
|Karasabai Primary
|3
|0
|0
|0
|136
|50
|912113 [A-W]
|Surama Primary
|0
|5
|0
|0
|34
|128
|91213 [A-L]
|Annai Primary
|16
|1
|0
|0
|93
|55
|91213 [M-X]
|Annai Primary
|16
|0
|0
|0
|85
|64
|922123 [A-X]
|Rewa Primary
|3
|0
|0
|0
|83
|62
|91116 [A-G]
|Nappi Primary
|5
|2
|0
|0
|91
|80
|91116 [H-X]
|Nappi Primary
|10
|0
|0
|0
|152
|69
|911172B[A-D]
|Tabatinga Nursery
|8
|4
|0
|0
|108
|109
|911172B[E-J]
|Tabatinga Nursery
|4
|0
|0
|0
|153
|94
|911172B[K-P]
|Tabatinga Nursery
|14
|2
|0
|0
|127
|76
|911172B[Q-Z]
|Tabatinga Nursery
|12
|1
|0
|0
|130
|73
|911172C[A-F]
|Tabatinga Sports Comp.
|6
|0
|0
|0
|109
|55
|911172C[G-M]
|Tabatinga Sports Comp.
|9
|2
|0
|0
|97
|76
|911172C[N-Z]
|Tabatinga Sports Comp.
|18
|2
|0
|0
|105
|77
|91215 [A-X]
|Yupukari Primary
|4
|0
|0
|0
|131
|116
|91241 [A-F]
|Aishalton Primary
|7
|0
|0
|0
|121
|79
|91241 [G-O]
|Aishalton Primary
|3
|3
|0
|0
|89
|74
|91241 [P-X]
|Aishalton Primary
|2
|2
|0
|0
|122
|85
|91118 [A-E]
|St. Ignatius Secondary
|9
|9
|0
|0
|129
|112
|91118 [F-J]
|St. Ignatius Secondary
|4
|8
|0
|0
|124
|104
|91118 [K-P]
|St. Ignatius Secondary
|4
|5
|0
|0
|172
|71
|91118 [K-P]
|St. Ignatius Secondary
|4
|12
|0
|0
|145
|99
|Totals
|260
|71
|0
|0
|3473
|2324
Region 10 – Upper Demerara / Berbice
|Division #
|Polling Station Name
|APNU
|AFC
|ALP
|FGM
|PPP/C
|WIN
|012218 (C-W)
|Gold Hill church
|1
|0
|0
|0
|4
|1
|012125 (A-Y)
|Watooka Day Primary
|28
|4
|1
|13
|30
|41
|012122B (A-Y)
|Watooka Day Primary
|43
|0
|1
|9
|25
|66
|012126 [A-W]
|Watooka Day Primary
|39
|3
|0
|2
|34
|47
|012121B (K-Z)
|Mackenzie Primary
|18
|2
|0
|12
|35
|30
|012121E (i-z)
|Mackenzie High
|43
|3
|2
|11
|31
|51
|012121F (a-z)
|Supervisors Club
|66
|5
|1
|4
|31
|59
|012121G (A-y)
|Supervisors Club
|43
|1
|5
|9
|30
|62
|012224 (A-W)
|Malali Primary
|0
|0
|0
|0
|41
|42
|012122A[A-I]
|Linden Tech
|36
|0
|0
|4
|23
|70
|012122A[J-Z]
|Linden Tech
|45
|0
|0
|7
|26
|56
|012214 [B-W]
|Muritaro Primary
|1
|0
|1
|0
|78
|61
|011211 [A-W]
|58 Miles Primary
|3
|0
|1
|0
|39
|35
|011222 [A-W]
|Anarika Primary
|3
|0
|0
|0
|27
|11
|012132H[A-J]
|New Silver City Secondary
|41
|1
|2
|0
|11
|65
|012132H[K-Z]
|New Silver City Secondary
|36
|2
|0
|2
|16
|46
|012132I[A-H]
|New Silver City Secondary
|37
|0
|0
|5
|14
|78
|012133I[A-H]
|Wismar Hill Primary
|74
|3
|1
|10
|21
|87
|012133I[I-Y]
|Wismar Hill Primary
|80
|2
|1
|14
|20
|105
|012133K[A-W]
|New Silver City Secondary
|17
|1
|1
|2
|9
|50
|012134A[I-W]
|Canvas City Nursery
|52
|1
|1
|2
|31
|133
|012134C[A-Y]
|New Silver City Secondary
|72
|0
|1
|4
|4
|86
|012216 [S-S]
|New Silver City Secondary
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|012136B[A-D]
|Wisburg Secondary
|76
|3
|2
|8
|25
|86
|012136B[E-I]
|Wisburg Secondary
|65
|2
|0
|7
|31
|101
|012136B[J-O]
|Wisburg Secondary
|71
|1
|0
|7
|17
|95
|012136B[P-Y]
|Wisburg Secondary
|62
|3
|1
|6
|21
|85
|012311 [A-W]
|Mabura Primary
|2
|0
|1
|1
|19
|20
|012111F[A-E ]
|Linden Foundation
|78
|2
|0
|9
|25
|86
|012111F[F-MD]
|Linden Foundation
|78
|1
|0
|11
|36
|100
|012111F[ME-Y]
|Linden Foundation
|63
|4
|2
|7
|33
|79
|012111G[A-CO ]
|Linden Foundation
|76
|4
|1
|13
|32
|100
|012111G[CP-I]
|Linden Foundation
|64
|0
|1
|13
|34
|104
|012111G[J-P]
|Linden Foundation
|68
|8
|0
|14
|29
|84
|012111G[Q-Y]
|Linden Foundation
|54
|6
|1
|18
|36
|96
|012111A[A-D]
|Linden Foundation
|52
|2
|0
|4
|24
|75
|012111A[E-M]
|Linden Foundation
|63
|1
|0
|12
|22
|74
|012111A[N-Y]
|Linden Foundation
|52
|2
|0
|6
|26
|101
|Totals
|1702
|67
|28
|246
|990
|2569